Manchester City ve Tottenham haftayı 3 puanla kapattı
20 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

ve haftayı 3 puanla kapattı

Manchester City ve Tottenham haftayı 3 puanla kapattı

İngiltere 'in 23. haftasında , 'ı 3-0, ise Fulham'ı 2-1 yendi.

Ligin 23. haftası, 2 karşılaşmayla sona erdi. , deplasmanından Danilo'nun 18, Sterling'in 54 ve Sane'nin 56. dakikadaki golleriyle 3-0 galip ayrıldı.

'deki gol sayısını 62'ye çıkaran Manchester City, Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sezon resmi maçlarda 100 gol barajını geçen ilk takım oldu.

Haftanın kapanış müsabakasında Fulham, 'ı ağırladı. Kümede kalma mücadelesi veren Fulham, Llorente'nin 17. dakikada kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Dele Alli'nin 51. dakikadaki golüyle skora denge getiren Tottenham, Winks'in 90+3. dakikada kaydettiği golle maçı 2-1 kazandı.

Fulham'ın 'tan kadrosuna kattığı , 2967 gün sonra Premier Lig'deki ilk maçına çıktı. Hollandalı futbolcu, 55. dakikada yerini Sessegnon'a bıraktı.

Puanını 56'ya çıkaran Manchester City, lider ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. 3. sıradaki Tottenham ise puanını 51'e yükseltti.

  1. 20.1.2019 21:40
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manchester City ve Tottenham haftayı 3 puanla kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN