Manchester City ve Tottenham haftayı 3 puanla kapattı
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City, Huddersfield Town'ı 3-0, Tottenham ise Fulham'ı 2-1 yendi.
Ligin 23. haftası, 2 karşılaşmayla sona erdi. Manchester City, Huddersfield Town deplasmanından Danilo'nun 18, Sterling'in 54 ve Sane'nin 56. dakikadaki golleriyle 3-0 galip ayrıldı.
Premier Lig'deki gol sayısını 62'ye çıkaran Manchester City, Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sezon resmi maçlarda 100 gol barajını geçen ilk takım oldu.
Haftanın kapanış müsabakasında Fulham, Tottenham'ı ağırladı. Kümede kalma mücadelesi veren Fulham, Llorente'nin 17. dakikada kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Dele Alli'nin 51. dakikadaki golüyle skora denge getiren Tottenham, Winks'in 90+3. dakikada kaydettiği golle maçı 2-1 kazandı.
Fulham'ın Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ryan Babel, 2967 gün sonra Premier Lig'deki ilk maçına çıktı. Hollandalı futbolcu, 55. dakikada yerini Sessegnon'a bıraktı.
Puanını 56'ya çıkaran Manchester City, lider Liverpool ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu. 3. sıradaki Tottenham ise puanını 51'e yükseltti.
- 20.1.2019 21:40
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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