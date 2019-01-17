Giroud Barca’ya – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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Giroud Barca’ya

Giroud Barca’ya
Yedek forvet arayan 'nın gündemine giren son isim oldu. 'den ayrılmayı kafasına koyan Fransız golcü için Katalanlar d evreye girdi. 32 yaşındaki oyuncu teklife "Evet" derken transferin kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
  1. 17.1.2019
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