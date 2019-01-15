Özil için ayrılık çanları – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Özil için ayrılık çanları

Özil için ayrılık çanları

Özil için ayrılık çanları

'de 11'deki yerini kaybeden , sözleşmesini de kaybetmek üzere.

'de 11'deki yerini kaybeden , sözleşmesini de kaybetmek üzere. Arsenal Unai Emery, Mesut Özil'in bu ay içerisinde satılmasını istiyor. 'ın haberine göre Emery, West Ham maçı kadrosuna bile almadığı Özil'i satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefliyor. İspanyol hoca, kulüp yetkililerinden yıldız ismin ilk fırsatta gönderilmesini istedi.

  1. 15.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Özil için ayrılık çanları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN