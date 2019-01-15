Özil için ayrılık çanları

Arsenal'de 11'deki yerini kaybeden Mesut Özil, sözleşmesini de kaybetmek üzere. Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut Özil'in bu ay içerisinde satılmasını istiyor. Daily Mail'ın haberine göre Emery, West Ham maçı kadrosuna bile almadığı Özil'i satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefliyor. İspanyol hoca, kulüp yetkililerinden yıldız ismin ilk fırsatta gönderilmesini istedi.