Özil için ayrılık çanları
Arsenal'de 11'deki yerini kaybeden Mesut Özil, sözleşmesini de kaybetmek üzere.
Arsenal'de 11'deki yerini kaybeden Mesut Özil, sözleşmesini de kaybetmek üzere. Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut Özil'in bu ay içerisinde satılmasını istiyor. Daily Mail'ın haberine göre Emery, West Ham maçı kadrosuna bile almadığı Özil'i satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefliyor. İspanyol hoca, kulüp yetkililerinden yıldız ismin ilk fırsatta gönderilmesini istedi.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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