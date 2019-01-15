Guardiola’dan rest

Manchester City, geçen hafta oynanan Lig Kupası yarı finalinde Burton Albion'ı 9-0 yendi. Maçın 58. dakikasında oyundan alınan Kevin De Bruyne doğrudan soyunma odasına giderek bu karardan duyduğu memnuniyetsizliği gösterdi. takımın hocası Guardiola konuyla ilgli "Kevin De Bruyne'ün bir problemi varsa beni nerede bulacağını biliyor" diyerek oyuncusuna rest çekti.