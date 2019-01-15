Guardiola’dan rest – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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’dan rest

Guardiola’dan rest

, geçen hafta oynanan yarı finalinde 'ı 9-0 yendi.

, geçen hafta oynanan yarı finalinde 'ı 9-0 yendi. Maçın 58. dakikasında oyundan alınan Kevin De Bruyne doğrudan soyunma odasına giderek bu karardan duyduğu memnuniyetsizliği gösterdi. takımın hocası konuyla ilgli "Kevin De Bruyne'ün bir problemi varsa beni nerede bulacağını biliyor" diyerek oyuncusuna rest çekti.

  1. 15.1.2019
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