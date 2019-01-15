Guardiola’dan rest
Manchester City, geçen hafta oynanan Lig Kupası yarı finalinde Burton Albion'ı 9-0 yendi.
Manchester City, geçen hafta oynanan Lig Kupası yarı finalinde Burton Albion'ı 9-0 yendi. Maçın 58. dakikasında oyundan alınan Kevin De Bruyne doğrudan soyunma odasına giderek bu karardan duyduğu memnuniyetsizliği gösterdi. takımın hocası Guardiola konuyla ilgli "Kevin De Bruyne'ün bir problemi varsa beni nerede bulacağını biliyor" diyerek oyuncusuna rest çekti.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
Guardiola’dan rest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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