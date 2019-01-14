ManU’dan iki hedef – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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’dan iki hedef

ManU’dan iki hedef
Mourinho'dan sonra Ole Gunnar Solskjaer'i göreve getiren , sezon sonunda şu anda 'yi çalıştıran Gareth Southgate'i düşünüyor. Kırmızı Şeytanların yaz transfer dönemindeki ilk hedefi ise Kalidou Koulibaly. 27 yaşındaki Napolili sol bek, geçtiğimiz günlerde ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.
  1. 14.1.2019
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