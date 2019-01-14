Manchester City 3 golle kazandı
14 Ocak 2019, Pazartesi
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3 golle kazandı

Manchester City 3 golle kazandı

'de zirve mücadelesi veren takımlardan , Wolverhampton'u 3-0 yendi.

Ligin 22. haftasının kapanış maçında Etihad Stadı'nda Wolverhampton'u konuk eden , 10 ve 39. dakikalarda 'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Manchester City, 78. dakikada Conor Coady'nin kendi kalesine attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Wolverhampton'da Willy Boly 19. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester City'nin 9-0 kazandığı yarı final ilk maçında Burton Albion ağlarına 4 gol bırakan Brezilyalı yıldız Gabriel Jesus, ligde de attığı 2 golle takımını sırtlayan isim oldu.

Wolverhampton galibiyetiyle 53 puana yükselen Manchester City, 22. hafta sonunda lider 'un 4 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.

  1. 15.1.2019 02:09
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