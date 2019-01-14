Huddersfield Town'da Wagner dönemi sona erdi
İngiltere Premier Lig ekibi Huddersfield Town'da teknik direktör David Wagner ile yollar ayrıldı.
Huddersfield Town Kulübü, 2015'ten bu yana takımın başında bulunan ABD asıllı Alman teknik adam Wagner'in görevden alındığını duyurdu.
Wagner yönetiminde 22 haftada 11 puan elde eden Huddersfield Town, Premier Lig'de son sırada bulunuyor.
- 14.1.2019 23:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
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