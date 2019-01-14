Huddersfield Town'da Wagner dönemi sona erdi
14 Ocak 2019, Pazartesi
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'da Wagner dönemi sona erdi

Huddersfield Town'da Wagner dönemi sona erdi

İngiltere ekibi 'da teknik direktör David Wagner ile yollar ayrıldı.

Kulübü, 2015'ten bu yana takımın başında bulunan ABD asıllı Alman teknik adam Wagner'in görevden alındığını duyurdu.

Wagner yönetiminde 22 haftada 11 puan elde eden Huddersfield Town, 'de son sırada bulunuyor.

  1. 14.1.2019 23:51
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