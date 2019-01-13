Manchester United, Tottenham deplasmanında galip
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 yendi.
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 yendi.
Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham ile Manchester United, Wembley Stadı'nda karşılaştı.
Manchester United, 44. dakikada Marcus Rashford'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takımın İspanyol kalecisi David De Gea, ikinci devrede Tottenham'ın yakaladığı birçok pozisyonda gole izin vermedi.
Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Manchester United, Premier Lig'de üst üste 5. maçını kazandı.
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından Norveçli Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle yükselişe geçen Manchester United, ligde 41 puanla 6. sırada yer aldı.
Son 3 haftada ikinci kez kaybeden Tottenham, 48 puanla 3. sırada kaldı.
- 13.1.2019 22:00
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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