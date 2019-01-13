Manchester United, Tottenham deplasmanında galip – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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, deplasmanında galip

Manchester United, Tottenham deplasmanında galip

Lig'de , deplasmanda 'ı 1-0 yendi.

Lig'de , deplasmanda 'ı 1-0 yendi.

'in 22. haftasında Tottenham ile Manchester United, Wembley Stadı'nda karşılaştı.

Manchester United, 44. dakikada Marcus Rashford'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takımın İspanyol kalecisi David De Gea, ikinci devrede Tottenham'ın yakaladığı birçok pozisyonda gole izin vermedi.

Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Manchester United, Premier Lig'de üst üste 5. maçını kazandı.

Portekizli teknik direktör 'nun ayrılmasının ardından Norveçli Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle yükselişe geçen Manchester United, ligde 41 puanla 6. sırada yer aldı.

Son 3 haftada ikinci kez kaybeden Tottenham, 48 puanla 3. sırada kaldı.

  1. 13.1.2019 22:00
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