Liverpool Salah ile kazandı
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Brighton & Hove Albion'u 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Ligin 22. hafta mücadelesinde Brighton & Hove Albion, Falmer Stadı'nda şampiyonluğun en önemli favorilerinden Liverpool'u konuk etti.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında rakibi karşısında daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, kazandığı penaltıyı Muhammed Salah'ın 50. dakikada gole çevirmesiyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 57'e çıkaran Liverpool, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla yeniden 7'ye çıkararak liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Brighton & Hove Albion ise 26 puanla 13'üncü sırada kaldı.
- 12.1.2019 21:41
- Güncelleme: 12.1.2019 21:41
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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