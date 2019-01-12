Liverpool Salah ile kazandı
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Salah ile kazandı

Liverpool Salah ile kazandı

'de , deplasmanda Brighton & 'u 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Ligin 22. hafta mücadelesinde Brighton & , Falmer Stadı'nda şampiyonluğun en önemli favorilerinden 'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında rakibi karşısında daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, kazandığı penaltıyı Muhammed Salah'ın 50. dakikada gole çevirmesiyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 57'e çıkaran Liverpool, en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla yeniden 7'ye çıkararak liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Brighton & Hove Albion ise 26 puanla 13'üncü sırada kaldı.

  1. 12.1.2019 21:41
  2. Güncelleme: 12.1.2019 21:41
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