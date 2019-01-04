Bournemouth Solanke'yi transfer etti
04 Ocak 2019, Cuma
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Bournemouth Solanke'yi transfer etti

Bournemouth Solanke'yi transfer etti

ekiplerinden Bournemouth, forvet oyuncusu Dominic Solanke'yi renklerine bağladı.

İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, forması giyen 21 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Solanke'nin transferi için Bournemouth'un kasasından 19 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.

Geçen sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan İngiliz futbolcu, bir gol attı.

  1. 4.1.2019 21:25
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