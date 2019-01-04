Bournemouth Solanke'yi transfer etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, forvet oyuncusu Dominic Solanke'yi renklerine bağladı.
İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, Liverpool forması giyen 21 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Solanke'nin transferi için Bournemouth'un kasasından 19 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.
Geçen sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan İngiliz futbolcu, bir gol attı.
- 4.1.2019 21:25
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
Yorum
ts Allah rızası için almayın sakın.
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