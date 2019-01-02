Chelsea Pulisic'i transfer etti
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Pulisic'i etti

Chelsea Pulisic'i transfer etti

İngiltere ekiplerinden , 'dan 'i kadrosuna kattı -Chelsea'nin 64 milyon bonservis ödeyeceği Pulisic, sezon sonuna kadar Borussia Dortmund'da kiralık oynayacak.

İngiltere ekiplerinden , 'nın takımından Hırvat kökenli ABD'li futbolcu 'i etti.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Pulisic'in transferi için Chelsea ile 64 milyon bonservis karşılığı anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Pulisic'in sezon sonuna kadar Borussia Dortmund'da kiralık oynayacağı, 2019-2020 sezonundan itibaren de Chelsea forması giyeceği kaydedildi.

Alman ekibinde sportif direktör Michael Zorc, Pulisic'in Premier Lig'de oynama hayali olduğunu, bundan dolayı Chelsea'nin sunduğu cazip teklifi kabul ettiklerini aktardı.

Borussia Dortmund'da 2015-2016 sezonundan itibaren A takım forması giymeye başlayan Pulisic, çıktığı 115 resmi maçta 15 gol atmayı başardı.

  1. 2.1.2019 13:26
  2. Güncelleme: 2.1.2019 14:50
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