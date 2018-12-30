Manchester City iki maç sonra kazandı
Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Southampton'ı 3-1 yenerek iki hafta sonra galip geldi.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Southampton'ı 3-1 yendi.
Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, St Mary's Stadı'nda Southampton'a konuk oldu.
Manchester City, 10. dakikada David Silva, 45. dakikada kendi kalesine James Ward-Prowse ve 45+3. dakikada Sergio Agüero'nun golleriyle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Ev sahibi takımın tek golü, 37. dakikada Pierre-Emile Hojbjerg'den geldi. Hojbjerg, 85. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla iki hafta sonra galip gelen Manchester City, 47 puana ulaştı ve 54 puanlı lider Liverpool'un arkasında ikinci sıraya yerleşti.
Öte yandan Chelsea, Crystal Palace deplasmanında 51. dakikada N'Golo Kante'nin attığı golle 1-0 kazandı ve puanını 43 yaptı.
Düşme hattındaki Burnley ise evinde West Ham United'ı 15. dakikada Chris Wood ve 34. dakikada Dwight McNeil'ın kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti.
- 30.12.2018 21:18
-
Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
-
Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
-
Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Manchester City iki maç sonra kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.