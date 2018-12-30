Manchester City iki maç sonra kazandı
30 Aralık 2018, Pazar
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iki maç sonra kazandı

Manchester City iki maç sonra kazandı

'de , deplasmanda Southampton'ı 3-1 yenerek iki hafta sonra galip geldi.

İngiltere 'de , deplasmanda Southampton'ı 3-1 yendi.

Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, St Mary's Stadı'nda Southampton'a konuk oldu.

Manchester City, 10. dakikada , 45. dakikada kendi kalesine James Ward-Prowse ve 45+3. dakikada 'nun golleriyle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Ev sahibi takımın tek golü, 37. dakikada Pierre-Emile Hojbjerg'den geldi. Hojbjerg, 85. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla iki hafta sonra galip gelen Manchester City, 47 puana ulaştı ve 54 puanlı lider 'un arkasında ikinci sıraya yerleşti.

Öte yandan , deplasmanında 51. dakikada N'Golo Kante'nin attığı golle 1-0 kazandı ve puanını 43 yaptı.

Düşme hattındaki Burnley ise evinde 'ı 15. dakikada Chris Wood ve 34. dakikada Dwight McNeil'ın kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti.

  1. 30.12.2018 21:18
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