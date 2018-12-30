Chelsea deplasmanda güldü
30 Aralık 2018, Pazar
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deplasmanda güldü

Chelsea deplasmanda güldü

, 'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'ı 1-0 mağlup etti.

'in 20. haftasında ile , Selhurst Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi. İkinci yarının başında 51. dakikada 'in asistinde N'Golo Kante sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında başka gol bulamayan Maviler, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Maurizio Sarri'nin öğrencileri puanını 43'e çıkarırken, Crystal Palace ise 19 puanda kaldı.

  1. 30.12.2018 17:51
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