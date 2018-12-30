Chelsea deplasmanda güldü
Chelsea, Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 20. haftasında Crystal Palace ile Chelsea, Selhurst Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi. İkinci yarının başında 51. dakikada David Luiz'in asistinde N'Golo Kante sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında başka gol bulamayan Maviler, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Maurizio Sarri'nin öğrencileri puanını 43'e çıkarırken, Crystal Palace ise 19 puanda kaldı.
- 30.12.2018 17:51
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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