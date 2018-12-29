Tottenham evinde mağlup oldu
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham, konuk ettiği Wolverhampton'a 3-1 mağlup oldu.
Ligin 20. hafta karşılaşmasında Wolverhampton'ı Wembley Stadı'nda ağırlayan Tottenham, yıldız oyuncusu Harry Kane'in 22. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 öne kapattı.
İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen konuk ekip Wolverhampton, 72. dakikada Willy Boly, 83. dakikada Raul Jimenez ve 87. dakikada Helder Costa'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Ligde 6'da 6 yapmasının adından ilk kez kaybeden Tottenham, 45 puanda kalarak bir maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Wolverhampton ise 29 puanla 7'nci sıraya yükseldi.
- 29.12.2018 21:29
- Güncelleme: 29.12.2018 21:30
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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