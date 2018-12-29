Liverpool durdurulamıyor
29 Aralık 2018, Cumartesi
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durdurulamıyor

Liverpool durdurulamıyor

sahasında 'i 5-1 yendi.

'in 20'nci haftasında sahasında 'i konuk etti. Anfield Road'da oynanan karşılaşma hızlı başladı. 11'inci dakikada Iwobi'nin asistiyle Maitland-Niles, Arsenal'i 1-0 öne geçirdi. Golün şokunu çabuk atlatan Liverpool 14 ve 16'ncı dakikalarda Firmino'nun ayağından bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Liverpool, 32'nci dakikada Mane ve 45'inci dakikada penaltıdan Salah'ın golleriyle ilk yarıyı 4-1 önde kapattı. Karşılaşmanın skorunu 65'inci dakikada penaltıdan attığı golle Firmino belirledi: 5-1.

Bu sonuçla ligde üst üste 9'uncu olmak üzere toplamda 17'nci galibiyetini alan Liverpool 54 puanla liderliğini sürdürdü. Kırmızılar, en yakın rakibi 'un sahasında Wolverhampton'a mağlup olmasıyla birlikte puan farkını da 9'a yükseltti. Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülen Liverpool, gelecek hafta 'e konuk olacak.

  1. 29.12.2018 22:28
  2. Güncelleme: 29.12.2018 22:29
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