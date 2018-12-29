Liverpool durdurulamıyor
Liverpool sahasında Arsenal'i 5-1 yendi.
İngiltere Premier Lig'in 20'nci haftasında Liverpool sahasında Arsenal'i konuk etti. Anfield Road'da oynanan karşılaşma hızlı başladı. 11'inci dakikada Iwobi'nin asistiyle Maitland-Niles, Arsenal'i 1-0 öne geçirdi. Golün şokunu çabuk atlatan Liverpool 14 ve 16'ncı dakikalarda Firmino'nun ayağından bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Liverpool, 32'nci dakikada Mane ve 45'inci dakikada penaltıdan Salah'ın golleriyle ilk yarıyı 4-1 önde kapattı. Karşılaşmanın skorunu 65'inci dakikada penaltıdan attığı golle Firmino belirledi: 5-1.
Bu sonuçla ligde üst üste 9'uncu olmak üzere toplamda 17'nci galibiyetini alan Liverpool 54 puanla liderliğini sürdürdü. Kırmızılar, en yakın rakibi Tottenham Hotspur'un sahasında Wolverhampton'a mağlup olmasıyla birlikte puan farkını da 9'a yükseltti. Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülen Liverpool, gelecek hafta Manchester City'e konuk olacak.
- 29.12.2018 22:28
- Güncelleme: 29.12.2018 22:29
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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