Hazard karar vermeli
Chelsea Teknik Direktörü Sarri, Eden Hazard'ın Chelsea'deki geleceği hakkında artık karar verilmesi gerektiğini söyledi.
CİTY ŞAMPİYON OLUR
Eski Liverpool ve Manchester City'li oyuncu Craig Bellamy, liderin 7 puan gerisinde olmasına rağmen kupayı Manchester City'nin kazanacağını söyledi. Bellamy "Bir iki maç kaybetse de şahsi düşüncem Guardiola ligi kazanacak" dedi.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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