Hazard karar vermeli
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Hazard karar vermeli

Hazard karar vermeli

Sarri, Eden Hazard'ın Chelsea'deki geleceği hakkında artık karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Sarri, "Bence Hazard'ın takımda kalıp kalmayacağına dair iddialar sonlandırılmalı. Bu kulüp için önemli bir isim. Onunla çalışmaktan çok mutluyum" dedi.

CİTY ŞAMPİYON OLUR
Eski ve 'li oyuncu Craig Bellamy, liderin 7 puan gerisinde olmasına rağmen kupayı Manchester City'nin kazanacağını söyledi. Bellamy "Bir iki maç kaybetse de şahsi düşüncem Guardiola ligi kazanacak" dedi.
  1. 29.12.2018
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