Arsenal beraberlikle yetindi
İngiltere Premier Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Brighton & Hove Albion ile 1-1 berabere kaldı.
Zirve mücadelesi veren takımlardan Arsenal, ligin ilk yarısının son haftasında Falmer Stadı'nda konuk olduğu Brighton & Hove Albion karşısında 7. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 35. dakikada Jürgen Locadia ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Arsenal'de Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın ikinci yarısında yerini Alex Iwobi'ye bıraktı.
Puanını 38'e çıkaran Arsenal, maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükselirken, Brighton & Hove Albion ise 22 puanla 13'üncü sırada kaldı.
- 26.12.2018 23:53
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
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Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
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Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
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uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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