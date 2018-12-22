Mesut Özil ayrılıyor – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

ayrılıyor

Mesut Özil ayrılıyor
THE Times Gazetesi, 'in 'i göndermeye hazırlandığını duyurdu. Teknik direktör Unai Emery'nin sistemine uymadığı konuşulan 30 yaşındaki oyuncunun 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Mesut, devre arasında satılamasa da kiralanacak.
  1. 22.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mesut Özil ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN