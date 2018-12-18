Ünlü teknik adam kovuldu!
Manchester United, Portekizli teknik adam Jose Moruinho'nun görevine son verildiğini duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 2016 yılından bu yana takımı çalıştıran 55 yaşındaki Portekizli teknik adamın görevinden ayrıldığı kaydedildi.
Mourinho'ya teşekkür eden Manchester kulübü, deneyimli teknik adama kariyerinin devamında başarı diledi.
Portekizli teknik adam yönetiminde bu sezon ligin geride kalan 17 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Manchester temsilcisi, 26 puanla 6. sırada bulunuyor.
Mourinho, 2,5 sezon geçirdiği Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield kazandı.
- 18.12.2018 12:52
- Güncelleme: 18.12.2018 13:04
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Kurtarıcı!
Toplam 2
Yorum
gsgs belhanda son dönemlerde toparladı ama eğer aldığımızdan karla satabiliyorsak çok büyük paralar beklemeden satın.bir daha talibi çıkmayabilir
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Ersun Yanal: "Fenerbahçe tempolu ve hücum oynayacak"
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Bu futbolcularla hiçbir şey oynayamsaz . takımın başına Morinho , Guardiola gelse ne yazar ruhsuzlar takımı olmuş fenerbahçe.
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-2 BB Erzurumspor | MAÇ ÖZETİ | GOLLER
Toplam 4
Yorum
Fener kümeye Lig'in dibini ilgilendiren ve denk kuvvetlerin maçı oldu sonuç ahahahah normal yani ahahahahaha :))))
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