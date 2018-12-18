Ünlü teknik adam kovuldu!
18 Aralık 2018, Salı
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Ünlü teknik adam kovuldu!

Ünlü teknik adam kovuldu!

, Portekizli teknik adam Jose Moruinho'nun görevine son verildiğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 2016 yılından bu yana takımı çalıştıran 55 yaşındaki Portekizli teknik adamın görevinden ayrıldığı kaydedildi.

Mourinho'ya teşekkür eden Manchester kulübü, deneyimli teknik adama kariyerinin devamında başarı diledi.

Portekizli teknik adam yönetiminde bu sezon ligin geride kalan 17 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Manchester temsilcisi, 26 puanla 6. sırada bulunuyor.

Mourinho, 2,5 sezon geçirdiği ile UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield kazandı.

  1. 18.12.2018 12:52
  2. Güncelleme: 18.12.2018 13:04
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