İngiltere Premier Lig 17'nci hafta mücadelesinde Liverpool, evinde Manchester United'ı 3-1 ederek namağlup liderliğini sürdürdü.



Bu sezon İngiltere Premier Lig'de fırtına gibi esen Liverpool, ligin 17'nci hafta mücadelesinde evinde Manchester United'ı ağırladı. 16 haftalık periyotta 13 galibiyet, 3 beraberlikle namağlup 42 puan toplayarak tarihinin en iyi başlangıcını yapan 'Kırmızılar', 28 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istediği sezonun 17'nci haftasında evinde Mourinho'nun öğrencilerini 3-1 ile geçti ve puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü.



LIVERPOOL MAÇA HIZLI BAŞLADI

Maça hızla başlayan Liverpool, 24'üncü dakikada Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Firmino'nun pasında ceza sahasında önünde topla buluşan Fabinho, havadan pasında topu Mane ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mane, topu göğüsle kontrol ettikten sonra vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. Golün ardından baskısını iyice arttıran 'Kırmızılar', 27. dakikada Lovren ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Firmino'nun pasında, altıpas önünde topa gelişine vuran Lovren'in şutu az farkla üstten auta çıktı.



LINGARD, ALISSON'UN HATASINI AFFETMEDİ

İlk 30 dakikada Liverpool baskısını kıramayan ve 11 şuta karşılık yalnızca 1 şut çekebilen konuk ekip Manchester United, Liverpool kalecisi Alisson'un büyük hatasıyla skoru 1-1'e getirmeyi başardı. 33. dakikada sol kanatta topla buluşan Lukaku'nun ceza sahası içine sert ortasında kaleci Alisson topu elinden kaçırdı. Altıpas önünde bulunan Lingard, kopa kayarak vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı. İlk tehlikeli atağında golü bulan Manchester United, devreye 1-1'lik beraberlikle girmeyi başardı.



LIVERPOOL, 52'DE TEKRAR ÖNE GEÇMEYE ÇOK YAKLAŞTI

İkinci yarıya da baskılı başlayan Liverpool, 52. dakikada Firmino ile tekrar öne geçmeye çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Firmino'nun, önünü boşalttıktan sonra sağ köşeye doğru çektiği sert şutu kaleci de Gea parmaklarının ucuyla çıkartı. Sağ çapraza seken topa hareketlenen Mane'nin gelişine vuruşunda ise top defansa çarparak kornere çıktı.



KIRMIZILAR İŞİ SHAQIRI İLE BİTİRDİ

Konuk ekip Manchester United karşısında oyun üstünlüğünü bırakmayan Liverpool, 70. dakikada Keita'nın yerine oyuna giren Shaqiri ile skoru eline almayı başardı. 73. dakikada Mane'nin sol kanattan sıfıra inerek ceza sahasına açtığı ortada defanstan seken top ceza saha içinde Shaqiri'nin önünde kaldı. İsviçreli yıldızın sert şutunda top ağlarla buluştu. Etkili oyununu sürdüren Shaqiri, 80. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Mane'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Shaqiri, pasını ceza sahası içinde Firmino'ya çıkardı. Firmino'nun tekrar ceza sahası dışındaki Shaqiri'ye çevirdiği topta İsviçreli yıldızın sert şutuna de Gea engel olamadı ve skor 3-1'e geldi.



SALAH ETKİLİ OLAMADI

Geçtiğimiz sezonda 52 maçta 44 gol atarak müthiş bir performans sergileyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, bu sezon da takımında gollerine devam ediyor. Son lig maçında Bournemouth karşısında "hat-trick" yapan Mısırlı yıldız, ligde 10 gollü Arsenal'lı Aubameyang ile birlikte gol krallığı zirvesinde bulunuyor. Manchester United karşısında da gollerine devam etmek isteyen Mısırlı yıldız, maç boyunca konuk ekip karşısında etkisini gösteremedi. Topla buluşmakta ve boş alan bulmakta zorlanan yıldız oyuncu, 90 dakika oynadığı karşılaşmayı golsüz tamamdı.



UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE HER ŞEY YOLUNDA

2015 yılında Alman çalıştırıcı Jurgen Klopp'un göreve gelmesiyle yükselişe geçen Liverpool, geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti. İngiltere Premier Lig'deki müthiş performansını bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ne tam anlamıyla yansıtamasa da Liverpool, geçtiğimiz hafta Napoli'yi devirerek Son 16 Turu'na kalmayı başarmıştı.



MANCHESTER EKİBİNDE KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya kalarak yoluna devam eden Manchester United, Premier Lig'de bu yıl istediği sonuçları alamıyor. Zirveden gittikçe uzaklaşan Manchester ekibi, Liverpool karşısında aldığı mağlubiyetle ligde son 6 maçta 6 puan toplayabildi ve kötü gidişatını sürdürdü. Ligde 17'nci hafta itibariyle 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 26 puanda bulunan Mourinho'nun öğrencileri, önümüzdeki hafta deplasmanda Cardiff City ise karşılaşacak.