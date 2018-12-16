Arsenal 22 maç sonra kaybetti
Premier Lig'de konuk olduğu Southampton'a 3-2 yenilen Arsenal'in tüm kulvarlardaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Southampton'a 3-2 yenilerek 22 maç sonra mağlup oldu.
Premier Lig'in 17. haftasında Southampton ile Arsenal karşılaştı.
Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmada ev sahibi Southampton'a galibiyeti getiren golleri, 20 ve 44. dakikalarda Danny Ings, 85. dakikada Charlie Austin kaydetti. Arsenal'in gollerini 28 ve 53. dakikalarda Henrikh Mkhitaryan attı.
Bu sonuçla ligde 12 hafta sonra kazanarak ikinci galibiyetini alan Southampton, 12 puanla 17. sıraya yerleşti. Tüm kulvarlardaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arsenal, ligde 34 puanla 5. sırada yer aldı.
- 16.12.2018 19:34
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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