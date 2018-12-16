Arsenal 22 maç sonra kaybetti
16 Aralık 2018, Pazar
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22 maç sonra kaybetti

Arsenal 22 maç sonra kaybetti

'de konuk olduğu Southampton'a 3-2 yenilen 'in tüm kulvarlardaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

İngiltere 'de , deplasmanda Southampton'a 3-2 yenilerek 22 maç sonra mağlup oldu.

Premier Lig'in 17. haftasında Southampton ile Arsenal karşılaştı.

Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmada ev sahibi Southampton'a galibiyeti getiren golleri, 20 ve 44. dakikalarda Danny Ings, 85. dakikada Charlie Austin kaydetti. Arsenal'in gollerini 28 ve 53. dakikalarda attı.

Bu sonuçla ligde 12 hafta sonra kazanarak ikinci galibiyetini alan Southampton, 12 puanla 17. sıraya yerleşti. Tüm kulvarlardaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arsenal, ligde 34 puanla 5. sırada yer aldı.

  1. 16.12.2018 19:34
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