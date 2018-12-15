Manchester United Smalling'in sözleşmesini uzattı
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Smalling'in sözleşmesini uzattı

Manchester United Smalling'in sözleşmesini uzattı

ekiplerinden , savunma oyuncusu 'in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki futbolcu ile 2022 yılına kadar kontrat imzalandığı belirtildi.

'in yeni sözleşmesine, bir yıllık opsiyon maddesi de eklendi. Fulham'dan 2010 yılında 'a geçen Smalling, 307 maçta 18 gole imza attı.

Smalling, İngiltere Milli Takımı'nda ise 31 karşılaşmada görev aldı.

  1. 15.12.2018 23:08
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