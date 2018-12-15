Manchester United Smalling'in sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, savunma oyuncusu Chris Smalling'in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki futbolcu ile 2022 yılına kadar kontrat imzalandığı belirtildi.
Chris Smalling'in yeni sözleşmesine, bir yıllık opsiyon maddesi de eklendi. Fulham'dan 2010 yılında Manchester United'a geçen Smalling, 307 maçta 18 gole imza attı.
Smalling, İngiltere Milli Takımı'nda ise 31 karşılaşmada görev aldı.
- 15.12.2018 23:08
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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