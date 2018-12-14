THY'den dev atak Chelsea ile sponsorluk anlaşması yapacak
14 Aralık 2018, Cuma
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'den dev atak ile sponsorluk anlaşması yapacak

<a href="/index/thy?id=dab6ca55-8fd6-41a3-ac0a-3e1dede3669d" class="" rel="tag">THY</a>'den dev atak <a href="/index/chelsea?id=abd3a1fb-37c4-4834-b1b9-141ccfa21a8b" class="" rel="tag">Chelsea</a> ile sponsorluk anlaşması yapacak

Türk Hava Yolları (), dev bir sponsorluğa daha imza atarak dünya genelinde adından söz ettirecek. 'nin 'ın dünyaca ünlü kulübü olan ile önemli bir işbirliğini imza ataması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, ile mavi beyazlı ekip arasında yakın bir zamanda sponsorluk anlaşması yapılacak. İki tarafın da anlaştığı, yakın bir zamanda anlaşmanın kamuoyuna duyuralacağı öğrenildi.

Anlaşma doğrultusunda , 'ye ulaşım sponsoru olacak. Ünlü kulübü yurt dışı maçlarına uçağı ile taşıyacak.
reklamları da devinin stadı olan 42 bin kişilik Stamford Bridge'te bilbordlarda gösterilecek.

DAHA ÇOK UZAKDOĞULU YOLCU ÇEKECEK
THY'nin özellikle Uzakdoğu'dan önemli bir izleyici kitlesi olan, dünyanın her yerinden izleyicisinin bulunduğu 'nin stadına vereceği reklam ile daha çok yolcu çekecek.
'ın en zengin isimlerinden biri olan Rus iş adamı Roman Abramoviç'in sahibi olduğu ile THY'nin daha önce de sponsorluk için adları geçmişti. Mavi beyazlı ekip şu anda liginde 4. sırada yer alıyor.

THY daha önce de , , Borrusia Dortmund gibi dünyaca ünlü takımları ile önemli sponsorluk anlaşmalarına imza atmıştı.

1905'te kurulan Batı merkezli 'nin 6 ligi şampiyonluğu bulunuyor. Kulüp, iki kez Kupa Galipleri Kupası'nı, bir kez Avrupa Ligi ve bir kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

  1. 14.12.2018 16:06
  2. Güncelleme: 14.12.2018 16:14
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