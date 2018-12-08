Manchester United farklı kazandı – Fotomaç – 08 Aralık 2018
08 Aralık 2018, Cumartesi
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farklı kazandı

Manchester United farklı kazandı

'de Fulham'ı ağırlayan , rakibini 4-1 mağlup etti. , düşme hattındaki 'ı Torreira'nın golüyle 1-0 yendi.

İngiltere 'in 16. haftasında oynanan maçlarda ve , sahadan galibiyetle ayrıldı.

Stadı'nda küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Fulham'ı ağırlayan Manchester United, başkent ekibini 13. dakikada Ashley Young, 28. dakikada , 42. dakikada ve 82. dakikada Marcus Rashford'un golleriyle 4-1 mağlup etti.

Konuk ekibin tek golünü 67. dakikada penaltıdan Aboubakar Kamara atarken, 68. dakikada Fulhamlı Frank Zambo kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 26'ya çıkaran Manchester United, gelecek hafta ile karşılaşacak.

Öte yandan, ligde zirve mücadelesi veren Arsenal, sahasında 'ı ağırladı. Arsenal, düşme hattındaki rakibini 83. dakikada Lucas Torreira'nın golüyle 1-0 yendi.

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Burnley-Brighton Hove Albion: 1-0

Cardiff City-Southampton: 1-0

West Ham United-Crystal Palace: 3-2

  1. 8.12.2018 20:46
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