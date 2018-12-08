Chelsea, City'yi liderlikten etti
08 Aralık 2018, Cumartesi
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, City'yi liderlikten etti

<a href="/index/chelsea?id=abd3a1fb-37c4-4834-b1b9-141ccfa21a8b" class="" rel="tag">Chelsea</a>, City'yi liderlikten etti

Deplasmanda 'ye 2-0 yenilen , namağlup unvanını ve liderliği kaybetti.

'de oynanan maçta , sahasında 'yi 2-0 yendi.

Ligde son 3 maçının 2'sini kaybederek şampiyonluk yarışında büyük yara alan , haftaya lider giren son şampiyon 'yi Stamford Bridge Stadı'nda ağırladı.

Manchester City'nin domine ettiği ilk yarıyı 45. dakikada N'Golo Kante'nin attığı golle 1-0 önde kapatan başkent temsilcisi, 78. dakikada 'in golüyle rakibini 2-0 yenmeyi başardı.

Konuk ekipte forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu , 68. dakikada 'nın yerine oyuna girdi.

Manchester City, Londra deplasmanında bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alırken, liderliği de 'a kaptırdı.

'un 42 puanla zirvede yer aldığı sıralamada, ikinci Manchester City'nin 41, üçüncü Chelsea'nin 34 puanı bulunuyor.

  1. 8.12.2018 22:49
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