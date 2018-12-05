Derbide kazanan çıkmadı – Fotomaç – 05 Aralık 2018
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Derbide kazanan çıkmadı

Derbide kazanan çıkmadı

'deki derbi maçta ile 2-2 berabere kaldı.

'deki derbi mücadelesinde ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 15. haftasında Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arsenal, 26. dakikada Shkodran Mustafi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan ev sahibi Manchester United, 30. dakikada Anthony Martial ile beraberliği sağladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya istekli başlayan Arsenal, 68. dakikada 'nun kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçerken, Manchester ekibi 69. dakikada Jesse Lingard ile skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Ligde kötü günler geçiren Manchester United bu sonucun ardından 23 puanla 8. sırada kalırken, Arsenal ise 31 puanla 5. sırada yer aldı.

Öte yandan, Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu , sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Liverpool zirve takibini sürdürdü

Gecenin diğer maçında ise zirve mücadelesi veren ekiplerden , Burnley deplasmanına konuk oldu.

Turf Moor Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 54. dakikasında Jack Cork'un golüyle 1-0 geriye düşen Liverpool, 62. dakikada James Milner, 69. dakikada Roberto Firmino ve 90+1. dakikada 'nin golleriyle maçtan 3-1 galip ayrılmasını bildi.

Puanını 39'a çıkaran Liverpool, 2. sıradaki yerini koruyarak lider 'yi takibini sürdürdü.

  1. 6.12.2018 02:28
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