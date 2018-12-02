Mesut Özil'den ay-yıldızlı hareket
02 Aralık 2018, Pazar
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Mesut Özil'den ay-yıldızlı hareket

Mesut Özil'den ay-yıldızlı hareket

’de forma giyen Mesut Özil, hayranı olduğu ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisini sosyal medyadan paylaştı. Türk bayrağını dalgalandırmayı da unutmadı.

Ayrımcılığa uğradığı için Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil, 1'de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisine hayran kaldı. Daha önce diziyi hesabından paylaşan ünlü futbolcu, yine benzer bir paylaşım yaptı. Arsenal'de forma giyen ve manken Amine Gülşe ile evlilik yolunda ilerleyen Özil, dizideki bir sahneyi yine sosyal medyadan paylaştı. Türk bayrağımızı da dalgalandıran Özil, bu paylaşımla Türkiye düşmanlarına adeta mesaj yolladı.



Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe ile birlikte 'Payitaht Abdülhamid' dizisini kaçırmıyor. Ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından dizinin tanıtımını yapıyor.



Ünlü futbolcu Mesut Özil, Instagram'dan bu paylaşımı yaptı.
  1. 2.12.2018 18:15
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