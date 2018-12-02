Mesut Özil'den ay-yıldızlı hareket
Arsenal’de forma giyen Mesut Özil, hayranı olduğu ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisini sosyal medyadan paylaştı. Türk bayrağını dalgalandırmayı da unutmadı.
Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe ile birlikte 'Payitaht Abdülhamid' dizisini kaçırmıyor. Ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından dizinin tanıtımını yapıyor.
Ünlü futbolcu Mesut Özil, Instagram'dan bu paylaşımı yaptı.
- 2.12.2018 18:15
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Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
Mesut Özil'den ay-yıldızlı hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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