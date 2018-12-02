Arsenal Tottenham'ı ezdi geçti!
İngiltere Premier Lig 14. hafta karşılaşmasında Arsenal sahasında ağırladığı Tottenham'ı 4-2'lik skorla mağlup etti.
Premier Lig 14. hafta maçında Arsenal, Tottenham ile Kuzey Londra derbisinde kozlarını paylaştı.
Emirates Stadı'nda oynanan gol düellosunda kazanan 4-2'lik skorla Arsenal oldu.
Arsenal'in gollerini 10. ve 56. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 75. dakikada Alexandre Lacazette ile 77. dakikada Torreira kaydetti.
Tottenham'ın golleri ise 30. dakikada Dier ile 34. dakikada penaltıdan Kane'in ayağından geldi.
Tottenham'da Vertonghen, 85. dakikada ikinci sarı kartının ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından, ilk 2 haftada mağlubiyet yaşayan ve sonraki haftalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlikle iyi formunu sürdürüren Arsenal puanını 30 yaptı. Tottenham ise 3 galibiyetin ardından yenilgiyle tanıştı ve 30 puanla 4. sırada kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Arsenal deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecekken, Tottenham ise evinde Southampton'ı konuk edecek.
Arsenal'de Mesut Özil maç öncesi sırt ağrısı çekmesi nedeniyle maç kadrosundan çıkarılmıştı.
- 2.12.2018 19:14
- Güncelleme: 2.12.2018 19:15
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
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Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
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Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
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Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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