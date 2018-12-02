Premier Lig 14. hafta maçında Arsenal, Tottenham ile Kuzey Londra derbisinde kozlarını paylaştı.

Emirates Stadı'nda oynanan gol düellosunda kazanan 4-2'lik skorla Arsenal oldu.

Arsenal'in gollerini 10. ve 56. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 75. dakikada Alexandre Lacazette ile 77. dakikada Torreira kaydetti.

Tottenham'ın golleri ise 30. dakikada Dier ile 34. dakikada penaltıdan Kane'in ayağından geldi.







Tottenham'da Vertonghen, 85. dakikada ikinci sarı kartının ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından, ilk 2 haftada mağlubiyet yaşayan ve sonraki haftalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlikle iyi formunu sürdürüren Arsenal puanını 30 yaptı. Tottenham ise 3 galibiyetin ardından yenilgiyle tanıştı ve 30 puanla 4. sırada kaldı.



İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Arsenal deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecekken, Tottenham ise evinde Southampton'ı konuk edecek.

Arsenal'de Mesut Özil maç öncesi sırt ağrısı çekmesi nedeniyle maç kadrosundan çıkarılmıştı.