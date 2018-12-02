Arsenal Tottenham'ı ezdi geçti!
02 Aralık 2018, Pazar
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Tottenham'ı ezdi geçti!

Arsenal Tottenham'ı ezdi geçti!

İngiltere 14. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Tottenham'ı 4-2'lik skorla mağlup etti.

14. hafta maçında , Tottenham ile Kuzey Londra derbisinde kozlarını paylaştı.
Emirates Stadı'nda oynanan gol düellosunda kazanan 4-2'lik skorla Arsenal oldu.
Arsenal'in gollerini 10. ve 56. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 75. dakikada Alexandre Lacazette ile 77. dakikada Torreira kaydetti.
Tottenham'ın golleri ise 30. dakikada Dier ile 34. dakikada penaltıdan Kane'in ayağından geldi.



Tottenham'da Vertonghen, 85. dakikada ikinci sarı kartının ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından, ilk 2 haftada mağlubiyet yaşayan ve sonraki haftalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlikle iyi formunu sürdürüren Arsenal puanını 30 yaptı. Tottenham ise 3 galibiyetin ardından yenilgiyle tanıştı ve 30 puanla 4. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Arsenal deplasmanda ile karşı karşıya gelecekken, Tottenham ise evinde Southampton'ı konuk edecek.
Arsenal'de maç öncesi sırt ağrısı çekmesi nedeniyle maç kadrosundan çıkarılmıştı.

  1. 2.12.2018 19:14
  2. Güncelleme: 2.12.2018 19:15
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