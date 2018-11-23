Chelsea, Kante'nin sözleşmesini uzattı
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    , 'nin sözleşmesini uzattı

    Chelsea, Kante'nin sözleşmesini uzattı

    İngiltere temsilcisi , Fransız futbolcusu N'Golo 'nin sözleşmesini 2 sezonluğuna uzattığını duyurdu.

    ekiplerinden 'de forma giyen Fransız futbolcu N'Golo 'nin sözleşmesi, 2023 yılına kadar uzatıldı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kante'nin 2021 yılında sona erecek mukavelesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

    Leicester City'den 2016 yılında 35,8 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Fransız orta saha oyuncusu, Chelsea formasıyla 105 maçta 4 gole imza attı. N'Golo Kante, Fransa 'nda ise 36 maça çıktı.

    1. 23.11.2018 11:36
    2. Güncelleme: 23.11.2018 14:26
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