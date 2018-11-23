İngiltere temsilcisi Chelsea, Fransız futbolcusu N'Golo Kante'nin sözleşmesini 2 sezonluğuna uzattığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin sözleşmesi, 2023 yılına kadar uzatıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kante'nin 2021 yılında sona erecek mukavelesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
Leicester City'den 2016 yılında 35,8 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Fransız orta saha oyuncusu, Chelsea formasıyla 105 maçta 4 gole imza attı. N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'nda ise 36 maça çıktı.
- 23.11.2018 11:36
- Güncelleme: 23.11.2018 14:26
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Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek
Toplam 2
Yorum
1903 Ozi'nin yerinde oynayacak tek adam onuda oynatmayan Senol!!! Kulubede oturup dökülen Ozi'yi seyredip bende isyan ederdim. OYNATIN TOLGAY'I.
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Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı!
Toplam 1
Yorum
murat1903 önce maaşları ödeyın
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Eskişehirspor'a dev destek!
Toplam 1
Yorum
Özgür İzmir 3 Milyon borç, nasıl 200 milyona çıktı. Yöneticiler önce bunun hesabını versin. Sonra da Belediyeye kızsınlar. . .
Chelsea, Kante'nin sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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