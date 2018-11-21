Futbolun geç parlayan yıldızı: Sarri

İngiltere Premier Lig'deki ilk sezonunda Chelsea'yi şampiyonluğun en büyük adaylarından biri yapan teknik direktör Maurizio Sarri, performansıyla göz dolduruyor.

Manchester City ile çok sayıda rekor kırarak şampiyonluğa ulaşan Pep Guardiola, Chelsea'nin ardından Manchester United ile kupa kovalayan Jose Mourinho, Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselen Jurgen Klopp gibi üst düzey meslektaşlarının görev yaptığı Premier Lig'de ilk sezonunu geçiren 59 yaşındaki İtalyan teknik adam, geride kalan 12 haftada tam not aldı.

İlk sezonunda şampiyonluk yaşayan ancak geçen yıl beklentileri karşılayamayan vatandaşı Antonio Conte'nin koltuğuna oturan Sarri, İtalya'da Napoli ile yakaladığı ivmeyi dünyanın en zorlu liglerinden biri olarak gösterilen Premier Lig'e de taşımayı başardı.

12 haftada rekor

Chelsea'yi Premier Lig'de Manchester City ve Liverpool ile zirve mücadelesi veren namağlup üç takımdan biri yapan Sarri, bu alanda rekor kırdı.

Bu sezon geride kalan 12 haftada mağlubiyet yaşamayan Sarri, Premier Lig'deki ilk sezonunda en uzun yenilmezlik serisi yakalayan teknik adam oldu.

Rekor, 1994-1995 sezonunda Nottingham Forest ile ilk 11 haftayı yenilgisiz geçen Frank Clark'a aitti.

Chelsea, Jose Mourinho'nun ikinci Chelsea döneminde 2014-2015'te ilk 14 hafta mağlup olmamış ve söz konusu sezon Manchester City'nin 8 puan önünde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Ligde West Ham, Liverpool, Manchester United ve Everton ile berabere kalan Chelsea, puan cetvelinde Manchester City ve Liverpool'un ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Avrupa'da yenilgisiz tek takım

Ligdeki performansını diğer kulvarlara da taşıyan Sarri yönetimindeki Chelsea, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde tüm kulvarda mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım olarak dikkati çekiyor.

Sarri'nin öğrencileri, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam ediyor.

Yunanistan'ın PAOK, Macaristan'ın Vidi ve Belarus'un BATE takımı ile aynı grupta yer alan Chelsea, yaptığı 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Chelsea, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Chelsea, 5 kez müzesine götürdüğü Lig Kupası'nda da adını son 8 takım arasına yazdırdı. Üçüncü turda Liverpool'u, dördüncü turda Derby County'yi eleyen Chelsea, çeyrek finalde Bournemouth ile eşleşti.

Kadroyu rekorla takviye etti

Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea, yaz transfer döneminde Sarri'nin Napoli'den öğrencisi Jorginho'yu 57 milyon avro bonservisle renklerine bağlarken, Real Madrid'e gönderdiği Thibaut Courtois'in yerini ise transfer rekoru kırarak doldurdu.

İspanyol ekibi Athletic Bilbao'nun kalesini koruyan 23 yaşındaki Kepa'yı 80 milyon avroya kadrosuna katan Londra temsilcisi, futbol tarihinin en pahalı kaleci transferini gerçekleştirdi.

Takıma yeni aşı

Selefi Conte'nin 3-4-3 sistemini 4-3-3 olarak değiştiren Sarri'nin takımı, geçen sezona göre birçok istatistikte güçlü rakiplerini geride bıraktı.

Ligde bu sezon şu ana kadar toplam 8 bin 706 pas yapan Londra ekibi, bu alanda Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'yi geride bırakarak zirvede yer alıyor. Başkent ekibi, geçen sezon bu kategoride beşinci olmuştu.

En çok pas veren futbolcular listesinde İtalyan Jorginho, bin 186 pasla ilk sırada bulunurken, Chelsea'den 5 oyuncu ilk 10'a girdi.

Chelsea, gol, şut ve ara pas ortalamalarında da geçen sezona göre büyük bir gelişme gösterdi.

Conte yönetiminde geçen sezonu 1,63 gol ortalamasıyla tamamlayan Chelsea, bu sezon ilk 12 haftada bu rakamı 2,25'e çıkardı ve Manchester City'den sonra en yüksek ortalamaya sahip takım oldu.

Şut ortalamasını geçen sezona göre 15,95'ten 18'e çıkaran Chelsea, en fazla ara pas yapan takımlar listesinde de zirvede yer alıyor.

Serie A ile 55 yaşında tanıştı

Finans sektöründen yeşil sahalara adım atan Sarri, İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) ilk deneyimini 55 yaşında Empoli ile yaşadı. İtalyan teknik adam, bir sene sonra da Napoli'nin başına geçti.

Savunmada forma giydiği Stia'da takım kaptanının önerisiyle 1990 yılında teknik direktörlüğe getirilen Sarri, Tegoleto'yu çalıştırmaya başladığı dönemde ailesinin de onayını alarak finans sektöründen ayrıldı ve tamamen futbola odaklandı.

Pep Guardiola gibi parlak bir futbolculuk kariyerine sahip olmayan, Rafael Benitez gibi akademide derece yapmayan, Jose Mourinho gibi üst düzey bir teknik adamın yanında yetişmeyen Sarri, üç yıl çalıştırdığı Napoli'de şampiyonluğa çok yaklaşsa da yıldızlar topluluğu Juventus'u geçemedi.