Fulham'da Ranieri dönemi
Premier Lig ekibi Fulham'da teknik direktörlüğe Jokanovic'in yerine Ranieri getirildi
İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, teknik direktörlüğe Sırp Slavisa Jokanovic'in yerine İtalyan Claudio Ranieri'yi getirdi.
Fulham Kulübü, teknik direktör Jokanovic ile yolların ayrıldığını ve Ranieri ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
İtalya'da Napoli, Fiorentina, Parma, Juventus, Roma, Inter, İspanya'da Valencia, Atletico Madrid, İngiltere'de Chelsea, Fransa'da Monaco ve son olarak Nantes ekibini çalıştıran 67 yaşındaki Ranieri, İngiltere'de Leicester City ile 2016'da şampiyonluk yaşamıştı.
Jokanovic yönetiminde 12 haftada bir galibiyet alabilen Fulham, ligde 5 puanla son sırada bulunuyor.
- 14.11.2018 12:42
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MUSTAFA CENGİZ KONUŞUYOR I CANLI
Toplam 1
Yorum
kartal ha evet bi tacınız verilmemişti
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Beşiktaş ile Fenerbahçe Ozan Tufan ile Tolgay Arslan'ı takaslıyor
Toplam 2
Yorum
Beşiktaşlı Ya ne ozan tufanı 90 kilo futbolcumu olur iş ahlakı 0 bide genç olucak, tokatlasan adam olmaz.
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Mustafa Cengiz'den çok sert açıklama!
Toplam 7
Yorum
Hakan Takımı siz bu hale getirdiniz, 2. sınıf oyuncularla Terim bizi şampiyon yapsın diye bekliyorsunuz.
Fulham'da Ranieri dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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