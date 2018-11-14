Fulham'da Ranieri dönemi
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Fulham'da Ranieri dönemi

    Fulham'da Ranieri dönemi

    ekibi Fulham'da teknik direktörlüğe Jokanovic'in yerine Ranieri getirildi

    ekibi Fulham'da teknik direktörlüğe Jokanovic'in yerine Ranieri getirildi

    Premier Lig ekibi Fulham, teknik direktörlüğe Sırp Slavisa Jokanovic'in yerine İtalyan Claudio Ranieri'yi getirdi.

    Fulham Kulübü, teknik direktör Jokanovic ile yolların ayrıldığını ve Ranieri ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

    İtalya'da , , Parma, , Roma, Inter, 'da , , İngiltere'de , 'da Monaco ve son olarak Nantes ekibini çalıştıran 67 yaşındaki Ranieri, İngiltere'de Leicester City ile 2016'da şampiyonluk yaşamıştı.

    Jokanovic yönetiminde 12 haftada bir galibiyet alabilen Fulham, ligde 5 puanla son sırada bulunuyor.

    1. 14.11.2018 12:42
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