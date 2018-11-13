Welbeck'e ikinci ameliyat
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Welbeck'e ikinci ameliyat

    Welbeck'e ikinci ameliyat

    ekiplerinden 'da forma giyen Danny Welbeck, sağ ayak bileğinden ikinci kez ameliyat edildi

    Kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nde perşembe günü ile oynanan maçta kırılan 27 yaşındaki futbolcunun ikinci kez ameliyat edildiği belirtildi.

    Teknik direktör Unai Emery, Welbeck'in iyileşme sürecinin başladığını ancak ne zaman forma giyebileceğini kestirmenin zor olduğunu söyledi.

    ekibiyle bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Welbeck, 5 gol attı.

    1. 13.11.2018 12:39
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