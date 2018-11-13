Welbeck'e ikinci ameliyat
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Danny Welbeck, sağ ayak bileğinden ikinci kez ameliyat edildi
Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Sporting Lizbon ile oynanan maçta ayak bileği kırılan 27 yaşındaki futbolcunun ikinci kez ameliyat edildiği belirtildi.
Teknik direktör Unai Emery, Welbeck'in iyileşme sürecinin başladığını ancak ne zaman forma giyebileceğini kestirmenin zor olduğunu söyledi.
Londra ekibiyle bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Welbeck, 5 gol attı.
- 13.11.2018 12:39
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Kaptanlık bandı yer değiştirebilir
Toplam 1
Yorum
gio1903 maalesef tipik beşiktaş taraftarlığı fazla başarıyı kaldıramıyoruz illa bir kaos ortamı olacak yenilgiler çarşı karşı muhabbeti hep aynı
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Defansı ben yaparım
Toplam 1
Yorum
MARTIN SKRTEL HADİ HAYIRLISI
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 1
Yorum
serkanisp TAKIMI KOMPLE KAPATINDA BİZDE KURTULALIM SİZDE KURTULUN
Welbeck'e ikinci ameliyat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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