Yeşil sahalarda önemli maçlar haftası – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Yeşil sahalarda önemli maçlar haftası

    Yeşil sahalarda önemli maçlar haftası

    Avrupa ve dünya futbolunda bu hafta sonu, birçok önemli karşılaşmaya sahne olacak.

    Avrupa ve dünya futbolunda bu hafta sonu, birçok önemli karşılaşmaya sahne olacak.

    Yarın oynanacak önemli karşılaşmalarda, Almanya 1. Ligi'nin (Bundesliga) 11. haftasında şampiyonluk yarışı veren takımlardan lider , Westfalen Stadı'nda 'i ağırlayacak. Karşılaşma, yarın TSİ 20.30'da başlayacak.

    Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi finalinin rövanşında ise İran'ın Persepolis takımı, deplasmanda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın, Japon kulübü Kashima Antlers'i ağırlayacak. Mücadele, başkent Tahran'daki Azadi Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak.

    futbolunun en önemli kulüp organizasyonu Copa Libertadores finalinin ilk ayağında Arjantin temsilcilerinden Boca-Juniors, 'i TSİ 23.00'te konuk edecek.

    11 Kasım Pazar günü ise İngiltere, ve 'da önemli maçlar yapılacak. 'in 12. hafta derbisinde, lider ile karşılaşacak. Mücadele, Etihad Stadı'nda TSİ 19.30'da oynanacak. Milli oyuncu 'un formasını giydiği Everton ise deplasmanda Chelsea ile TSİ 17.15'te maça çıkacak.

    İtalya 1. 'nde (Serie A) milli oyuncu 'nun formasını giydiği Milan, lider Juventus'u San Siro Stadı'nda TSİ 22.30'da ağırlayacak. 'li Roma da Sampdoria ile Olimpiyat Stadı'nda TSİ 17.00'de karşı karşıya gelecek.

    Fransa 1. Futbol Ligi'nin 13. haftasında (Ligue 1) eski formundan uzaklaşarak kümede kalma mücadelesi veren yönetimindeki Monaco, 12'de 12 yapan lider Paris Saint-Germain'i (PSG) TSİ 23.00'te konuk edecek.

    İspanya 1. Futbol Ligi'nde milli oyuncular Emre Mor ile Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'nun rakibi ise bu sezon eski formunu yakalamakta zorlanan olacak. Müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

    1. 9.11.2018 10:36
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