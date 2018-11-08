Mehmet Özdilek: “Milli araya moralli girmek istiyoruz”
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşacak olan B.B. Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Göztepe maçından galibiyet alıp milli takım arasına moralli girmek istiyoruz” dedi.
Lokman Gör: "İyi futbolumuzu 3 puanla taçlandırmak istiyoruz"
B.B. Erzurumspor'un deneyimli defans oyuncusu Lokman Gör ise oynadıkları futbolu 3 puanla taçlandırmak istediklerini belirterek, "Bizim için artık olmazsa olmaz maçlardan bir tanesi. İçeride üst üste iki tane maç oynayacağız. Hafta içi hazırlıklarımızı iyi bir şekilde yapıyoruz. Gerçekten takımda Mehmet hocanın gelişiyle 4 haftadır olumlu bir hava var. Gol yemiyoruz, iyi oynuyoruz, topun arkasına iyi geçiyoruz, yani her şeyi iyi yapıyoruz ama bazen üçüncü bölgede ister istemez bazı sıkıntılarımız var. Onları da antrenmanlarda çözmeye çalışıyoruz. Artık oynadığımız iyi futbolu 3 puanla taçlandırmak istiyoruz. Bunun dışında bütün Erzurum halkını, şehri maça davet ediyorum çünkü bu şehir futbolla yatıp kalkıyor. Cezalı olmam benim için zor bir durum, en çok oynamak istediğim maçlardan biriydi. Şampiyonluk yaşadığım takıma karşı oynamak istiyordum, maalesef nasip değilmiş. Yapacak bir şey yok. Cezam bittikten sonra önümüzdeki Antalyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp formayı en iyi şekilde değerlendirip puanlar kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Benim olup olmamam önemli değil. Sonuçta ben olmayınca yerime oynayacak başka arkadaşlarım da var. İnşallah kazanan biz oluruz" şeklinde konuştu.
Yapılan basın toplantısının ardından B.B. Erzurumspor, Göztepe maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, daha sonra toplu ve topsuz dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde ise taktik çalışma yapıldı.
- 8.11.2018 13:06
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