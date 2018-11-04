Manchester City ve Chelsea kayıpsız
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    ve kayıpsız

    Manchester City ve Chelsea kayıpsız

    İngiltere 'de , Southampton'ı 6-1, de 'ı 3-1 yendi

    İngiltere 'de şampiyonluk adayı takımlar ve , haftayı galibiyetle kapattı.

    Premier Lig'in 11. haftasında Southampton'ı konuk eden Manchester City, rakibini 6. dakikada kendi kalesine Wesley Hoedt, 12. dakikada , 18. dakikada , 45+2 ve 67. dakikalarda , 90+1. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle 6-1 yendi. Konuk takımın tek golü, 30. dakikada Danny Ings'in penaltısıyla geldi.

    Bu sonucun ardından namağlup Manchester City, 29 puanla zirvede yer aldı. Ligde 11 haftada tek galibiyet alabilen Southampton, 7 puanla 16. sırada kaldı.

    Öte yandan Agüero, Premier Lig'de çıktığı 217. maçta 150. golünü kaydetti. Arjantinli yıldız, Alan Shearer, , Andy Cole, , , Robbie Fowler, Jermain Defoe ve Michael Owen'dan sonra Premier Lig'de 150 gole ulaşan 9. oyuncu oldu.

    CHELSEA'DEN 3 GOLLÜ GALİBİYET

    Premier Lig'de yoluna namağlup devam eden Chelsea, 11. haftada ağırladığı 'ı 3-1'lik skorla geçti.

    Ev sahibi ekibi galibiyete ulaştıran golleri, 32 ve 65. dakikalarda Alvaro Morata, 70. dakikada Pedro attı.

    Crystal Palace'ın tek golünü, 53. dakikada Andros Townsend kaydetti.

    Bu sonuçla Chelsea, 27 puan ve averajla Liverpool'un önünde ikinci sıraya yerleşti. Altı maçtır kazanamayan Crystal Palace ise 8 puanla 14. sırada yer aldı.



    1. 4.11.2018 21:18
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