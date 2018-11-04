Manchester City ve Chelsea kayıpsız
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Southampton'ı 6-1, Chelsea de Crystal Palace'ı 3-1 yendi
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk adayı takımlar Manchester City ve Chelsea, haftayı galibiyetle kapattı.
Premier Lig'in 11. haftasında Southampton'ı konuk eden Manchester City, rakibini 6. dakikada kendi kalesine Wesley Hoedt, 12. dakikada Sergio Agüero, 18. dakikada David Silva, 45+2 ve 67. dakikalarda Raheem Sterling, 90+1. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle 6-1 yendi. Konuk takımın tek golü, 30. dakikada Danny Ings'in penaltısıyla geldi.
Bu sonucun ardından namağlup Manchester City, 29 puanla zirvede yer aldı. Ligde 11 haftada tek galibiyet alabilen Southampton, 7 puanla 16. sırada kaldı.
Öte yandan Agüero, Premier Lig'de çıktığı 217. maçta 150. golünü kaydetti. Arjantinli yıldız, Alan Shearer, Wayne Rooney, Andy Cole, Frank Lampard, Thierry Henry, Robbie Fowler, Jermain Defoe ve Michael Owen'dan sonra Premier Lig'de 150 gole ulaşan 9. oyuncu oldu.
CHELSEA'DEN 3 GOLLÜ GALİBİYET
Premier Lig'de yoluna namağlup devam eden Chelsea, 11. haftada ağırladığı Crystal Palace'ı 3-1'lik skorla geçti.
Ev sahibi ekibi galibiyete ulaştıran golleri, 32 ve 65. dakikalarda Alvaro Morata, 70. dakikada Pedro attı.
Crystal Palace'ın tek golünü, 53. dakikada Andros Townsend kaydetti.
Bu sonuçla Chelsea, 27 puan ve averajla Liverpool'un önünde ikinci sıraya yerleşti. Altı maçtır kazanamayan Crystal Palace ise 8 puanla 14. sırada yer aldı.
- 4.11.2018 21:18
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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