Manchester United, Cenk Tosun'lu Everton'ı devirdi – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    , 'lu Everton'ı devirdi

    Manchester United, Cenk Tosun'lu Everton'ı devirdi

    10'uncu hafta mücadelesinde kendi sahasında milli oyuncu 'un formasını terlettiği Everton'ı 2-1 yendi.

    'da oynanan müsabakada gol perdesini açtı. 27'nci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Fransız futbolcunun vuruşunu kaleci Pickford kurtardı. Pickford'dan seken top bir kez daha Pogba'nın önüne düşerken, yıldız oyuncunun vuruşu bu kez ağlarla buluştu ve ilk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. 49'uncu dakikada Anthony Martial, Pogba'nın asistinde ağları sarstı ve farkı 2'ye çıkardı. 77'nci dakikada ise Gylfi Sigurdsson penaltıdan kaydettiği gol ile maçın skorunu tayin etti: 2-1.

    Milli oyuncu karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 78'inci dakikada 'ın yerine oyuna dahil oldu.

    Bu sonuçla puanını 17'ye yükseltirken, Everton ise 15 puanda kaldı.

    1. 28.10.2018 21:18
    2. Güncelleme: 28.10.2018 21:36
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