Manchester United, Cenk Tosun'lu Everton'ı devirdi
İngiltere Premier Lig 10'uncu hafta mücadelesinde Manchester United kendi sahasında milli oyuncu Cenk Tosun'un formasını terlettiği Everton'ı 2-1 yendi.
Old Trafford'da oynanan müsabakada gol perdesini Paul Pogba açtı. 27'nci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Fransız futbolcunun vuruşunu kaleci Pickford kurtardı. Pickford'dan seken top bir kez daha Pogba'nın önüne düşerken, yıldız oyuncunun vuruşu bu kez ağlarla buluştu ve ilk yarı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. 49'uncu dakikada Anthony Martial, Pogba'nın asistinde ağları sarstı ve farkı 2'ye çıkardı. 77'nci dakikada ise Gylfi Sigurdsson penaltıdan kaydettiği gol ile maçın skorunu tayin etti: 2-1.
Milli oyuncu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 78'inci dakikada Theo Walcott'ın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Manchester United puanını 17'ye yükseltirken, Everton ise 15 puanda kaldı.
- 28.10.2018 21:18
- Güncelleme: 28.10.2018 21:36
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
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