Everton, deplasmanda Leicester City'yi 2-1 mağlup etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, deplasmanda Leicester City'yi 2-1 mağlup etti.
Ligin 8. haftasında King Power Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Everton, 7. dakikada Brezilyalı golcüsü Richarlison'un golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan ev sahibi Leicester City, 40. dakikada Ricardo Pereira'nın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda Leicester City'de Wes Morgan, 63. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin eksik kalmasının ardından ataklarını sıklaştıran Everton, 77. dakikada İzlandalı Gylfi Sigurdsson'un uzak mesafeden golüyle 2-1 öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı.
Everton'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Cenk Tosun 71. dakikada Tom Davies'in yerine oyuna dahil oldu. Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü ise kadroda yer almadı.
İki takım da puanını 12'ye çıkardı.
- 6.10.2018 19:59
- Güncelleme: 7.10.2018 01:21
-
Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
-
Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
-
Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
Everton, deplasmanda Leicester City'yi 2-1 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.