Manchester United son dakikada kazandı – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    son dakikada kazandı

    <a href="/index/manchester-united?id=8ce043ec-3ad8-44b9-999e-80059205dc3f" class="" rel="tag">Manchester United</a> son dakikada kazandı

    ekiplerinden , ikinci yarıda bulduğu gollerle konuk ettiği 'ı 3-2 mağlup etti.

    Ligin 8. haftasında Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan , 7. dakikada Kenedy, 10. dakikada ise Muto Yoshinori'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

    İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran , 70. dakikada , 78. dakikada ise Anthony Martial ve 90. dakikada 'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

    Son 5 maçında ilk kez kazanan , ligde 13 puanla 8'inci sıraya yükseldi. ise 2 puanla 19'uncu sırada kaldı.

    1. 6.10.2018 21:44
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