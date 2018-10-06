Everton, deplasmanda Leicester City'yi 2-1 mağlup etti – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    , deplasmanda 'yi 2-1 mağlup etti

    Everton, deplasmanda Leicester City'yi 2-1 mağlup etti

    ekiplerinden , deplasmanda 'yi 2-1 mağlup etti.

    Ligin 8. haftasında King Power Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan , 7. dakikada Brezilyalı golcüsü Richarlison'un golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan ev sahibi , 40. dakikada Ricardo Pereira'nın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

    İkinci yarıda Leicester City'de Wes Morgan, 63. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin eksik kalmasının ardından ataklarını sıklaştıran Everton, 77. dakikada İzlandalı Gylfi Sigurdsson'un uzak mesafeden golüyle 2-1 öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı.

    Everton'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu 71. dakikada Tom Davies'in yerine oyuna dahil oldu. Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü ise kadroda yer almadı.

    İki takım da puanını 12'ye çıkardı.

    1. 6.10.2018 19:59
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