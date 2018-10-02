Southampton, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'ı eleyerek kupada 4. tura yükseldi – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    , 'un forma giydiği Everton'ı eleyerek kupada 4. tura yükseldi

    Southampton, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'ı eleyerek kupada 4. tura yükseldi

    'nda , milli futbolcu 'un forma giydiği Everton'a normal süresi 1-1 biten mücadele sonunda penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak 4. tura çıktı.

    Lig Kupası'nın 3. turunda Everton, 'ı konuk etti.

    Southampton, 44. dakikada Danny Ings'in attığı golle 1-0 öne geçti. Everton'da , 85. dakikada durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin 90 dakikalık normal süresi bu skorla sona erdi ve doğrudan penaltı atışlarına geçildi.

    Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Southampton, adını 4. tura yazdırdı ve Leicester City'nin rakibi oldu.

    Everton'da , ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve penaltılarda kullandığı atışı gole çevirdi.

    1. 3.10.2018 00:01
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