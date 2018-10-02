Cech sakatlığı nedeniyle bir ay forma giyemeyecek
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Çek kalecisi Petr Cech, sakatlığı nedeniyle bir ay forma giyemeyecek.
Arsenal Kulübü, geçen hafta Watford'a karşı 2-0 kazanılan lig maçının ilk yarısında kale vuruşu kullandığı sırada sol bacağından sakatlanan Cech'in bir ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Çek futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden 36 yaşındaki Cech, bu sezon Arsenal'ın kalesini 7 maçta korudu.
- 2.10.2018 21:36
- Güncelleme: 2.10.2018 21:37
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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Porto-Galatasaray maçının yayıncısı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
konyalı Sadece Bein Sports mu? Yoksa Bein Sports Haberde vericek mi?
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