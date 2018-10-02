Cech sakatlığı nedeniyle bir ay forma giyemeyecek
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Cech sakatlığı nedeniyle bir ay forma giyemeyecek

    Cech sakatlığı nedeniyle bir ay forma giyemeyecek

    ekibi 'ın Çek kalecisi , sakatlığı nedeniyle bir ay forma giyemeyecek.

    Kulübü, geçen hafta Watford'a karşı 2-0 kazanılan lig maçının ilk yarısında kale vuruşu kullandığı sırada sol bacağından sakatlanan Cech'in bir ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

    Çek futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden 36 yaşındaki Cech, bu sezon Arsenal'ın kalesini 7 maçta korudu.

    1. 2.10.2018 21:36
    2. Güncelleme: 2.10.2018 21:37
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