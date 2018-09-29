West Ham United 3-1 Manchester United! Özet izle
West Ham United'a 3-1 kaybeden Manchester United, 1989-90'dan sonraki en kötü lig başlangıcına imza attı. Maçın özetini izlemek için...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, deplasmanda West Ham United'ı 3-1 yenilerek son 29 yılın en kötü lig başlangıcını gerçekleştirdi.
Ligin 7. hafta mücadelesinde Manchester United'ı ağırlayan West Ham United, Felipe Anderson, Andriy Yarmolenko ve Marko Arnautovic'in golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Manchester United'ın tek golünü ise Marcus Rashford kaydetti.
Bu sonuçla ligde 10 puan ve maç fazlasıyla 8'inci sıraya gerileyen Manchester United, 1989-90'dan sonraki en kötü lig başlangıcına imza attı. West Ham United ise 7 puanla 12'nci sıraya yükseldi.
- 29.9.2018 18:11
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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