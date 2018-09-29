West Ham United 3-1 Manchester United! Özet izle, canlı maç izle
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    3-1 ! Özet izle

    West Ham United 3-1 Manchester United! Özet izle

    'a 3-1 kaybeden , 1989-90'dan sonraki en kötü lig başlangıcına imza attı. Maçın özetini izlemek için...

    ekiplerinden , deplasmanda 'ı 3-1 yenilerek son 29 yılın en kötü lig başlangıcını gerçekleştirdi.

    Ligin 7. hafta mücadelesinde Manchester United'ı ağırlayan West Ham United, Felipe Anderson, Andriy Yarmolenko ve Marko Arnautovic'in golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

    Manchester United'ın tek golünü ise Marcus Rashford kaydetti.

    Bu sonuçla ligde 10 puan ve maç fazlasıyla 8'inci sıraya gerileyen Manchester United, 1989-90'dan sonraki en kötü lig başlangıcına imza attı. West Ham United ise 7 puanla 12'nci sıraya yükseldi.

    1. 29.9.2018 18:11
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