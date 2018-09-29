Chelsea - Liverpool maçında kazanan yok – Fotomaç – 29 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    - maçında kazanan yok

    Chelsea - Liverpool maçında kazanan yok

    'de zirveyi yakından ilgilendiren 7. hafta karşılaşmasında , konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

    'de zirveyi yakından ilgilendiren 7. hafta karşılaşmasında , konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

    Bu sezon ligde henüz yenilgi görmeyen takımların mücadelesinde, Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Liverpool'u konuk etti.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Chelsea, 25. dakikada Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

    İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, 89. dakikada 'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

    Lige 6'da 6 yaparak başlayan ve puanını 19'a çıkaran Liverpool, averaj farkıyla liderlik koltuğunu 'ye kaptırdı. Chelsea ise 17 puanla üçüncü sırada yer aldı.

    1. 29.9.2018 22:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Chelsea - Liverpool maçında kazanan yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN