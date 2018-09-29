İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren 7. hafta karşılaşmasında Chelsea, konuk ettiği Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren 7. hafta karşılaşmasında Chelsea, konuk ettiği Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sezon ligde henüz yenilgi görmeyen takımların mücadelesinde, Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Liverpool'u konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Chelsea, 25. dakikada Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, 89. dakikada Daniel Sturridge'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.
Lige 6'da 6 yaparak başlayan ve puanını 19'a çıkaran Liverpool, averaj farkıyla liderlik koltuğunu Manchester City'ye kaptırdı. Chelsea ise 17 puanla üçüncü sırada yer aldı.
- 29.9.2018 22:00
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
Chelsea - Liverpool maçında kazanan yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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