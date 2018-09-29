Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea - Liverpool iddia oranları
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    - maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    İngiltere Premier Lig'de sezona muhteşem başlayan iki takım ve bugün karşı karşıya geliyor. Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Premier Lig'de sezona seri galibiyetler ile başlayan , ilk puan kaybını geçen hafta West Ham ile berabere kalarak yaşayan 'ya konuk oluyor.

    Haftaiçi oynanan Lig Kupası maçında Liverpool, Chelsea'ye 2-1 mağlup olarak tamamlamıştı.

    Chelsea - Liverpool maçı 29 Eylül Cumartesi günü, saat 19:30'da S Sport ekranlarından yayınlanacak.

    LIVERPOOL DEPLASMANDA FAVORİ!

    İddia'da Chelsea'nin oranı 2,40'ken Liverpool galibiyetine ise 2,10 veriliyor. Maç sonu beraberlik ise 3,10 orana sahip.

    GÖZLER HAZARD'IN ÜZERİNDE!

    Dev maç öncesi Chelsea teknik direktörü Maurizio Sarri; "" kesinlikle dünyanın en iyi futbolcularından biri ama görebildiğim kadarıyla kendini daha da ileriye taşıyabilir. Şu ana kadar sahada gördüğünüz %75-80'i. Çok zeki, teknik olarak mükemmel bir oyuncu." ifadelerini kullanırken;

    Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp; "Çarşamba günkü yenilgiden dersler çıkardık. Bugün cevap verme şansımızın olması güzel. İki taraf için de sert ve çekişmeli bir maç olacak. Sahada en iyisini verip bu sefer kazanmak istiyoruz." açıklamlarında bulundu.

    MUHTEMEL ON BİRLER

    Chelsea: Arrizabalaga | Alonso, Rüdiger, David Luiz, Azpilicueta | Kovacic, Jorginho, Kanté | Hazard, Giroud, Willian

    Liverpool: Alisson | Alexander T.A., Van Dijk, Gomez, Robertson | Wijnaldum, Keita, Milner | Salah, Firmino, Mane

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    1. 29.9.2018 13:22
    2. Güncelleme: 29.9.2018 13:24
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