İngiltere Premier Lig'de sezona muhteşem başlayan iki takım Chelsea ve Liverpool bugün karşı karşıya geliyor. Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Premier Lig'de sezona seri galibiyetler ile başlayan Liverpool, ilk puan kaybını geçen hafta West Ham ile berabere kalarak yaşayan Chelsea'ya konuk oluyor.
Haftaiçi oynanan Lig Kupası maçında Liverpool, Chelsea'ye 2-1 mağlup olarak tamamlamıştı.
Chelsea - Liverpool maçı 29 Eylül Cumartesi günü, saat 19:30'da S Sport ekranlarından yayınlanacak.
LIVERPOOL DEPLASMANDA FAVORİ!
İddia'da Chelsea'nin oranı 2,40'ken Liverpool galibiyetine ise 2,10 veriliyor. Maç sonu beraberlik ise 3,10 orana sahip.
GÖZLER HAZARD'IN ÜZERİNDE!
Dev maç öncesi Chelsea teknik direktörü Maurizio Sarri; ""Hazard kesinlikle dünyanın en iyi futbolcularından biri ama görebildiğim kadarıyla kendini daha da ileriye taşıyabilir. Şu ana kadar sahada gördüğünüz %75-80'i. Çok zeki, teknik olarak mükemmel bir oyuncu." ifadelerini kullanırken;
Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp; "Çarşamba günkü yenilgiden dersler çıkardık. Bugün cevap verme şansımızın olması güzel. İki taraf için de sert ve çekişmeli bir maç olacak. Sahada en iyisini verip bu sefer kazanmak istiyoruz." açıklamlarında bulundu.
MUHTEMEL ON BİRLER
Chelsea: Arrizabalaga | Alonso, Rüdiger, David Luiz, Azpilicueta | Kovacic, Jorginho, Kanté | Hazard, Giroud, Willian
Liverpool: Alisson | Alexander T.A., Van Dijk, Gomez, Robertson | Wijnaldum, Keita, Milner | Salah, Firmino, Mane
- 29.9.2018 13:22
- Güncelleme: 29.9.2018 13:24
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Toplam 1
Yorum
olumune gs var hikayeden var hocam hakemler yanlış karar verip dönmedi pek ben göremedim hep kendi bildiklerini okudular bence çok saçma....
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Ömer Bayram ilk maçında asist yaptı
Toplam 1
Yorum
MERT Bravo Ömer, süper oynadın, aynen devam. Yalnız ortaları bölgeye rastgele değil müsait arkadaşına bakarak yapman lazım
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-0 BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Metin Erdem Gs da herkes kendini messi sanıyor ama ne pas verebiliyorlar ne de şut çekebiliyorlar. Hoca yat yat uyu diyor bunlara
Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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