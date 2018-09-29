Premier Lig'de sezona seri galibiyetler ile başlayan Liverpool, ilk puan kaybını geçen hafta West Ham ile berabere kalarak yaşayan Chelsea'ya konuk oluyor.

Haftaiçi oynanan Lig Kupası maçında Liverpool, Chelsea'ye 2-1 mağlup olarak tamamlamıştı.

Chelsea - Liverpool maçı 29 Eylül Cumartesi günü, saat 19:30'da S Sport ekranlarından yayınlanacak.

LIVERPOOL DEPLASMANDA FAVORİ!

İddia'da Chelsea'nin oranı 2,40'ken Liverpool galibiyetine ise 2,10 veriliyor. Maç sonu beraberlik ise 3,10 orana sahip.

GÖZLER HAZARD'IN ÜZERİNDE!

Dev maç öncesi Chelsea teknik direktörü Maurizio Sarri; ""Hazard kesinlikle dünyanın en iyi futbolcularından biri ama görebildiğim kadarıyla kendini daha da ileriye taşıyabilir. Şu ana kadar sahada gördüğünüz %75-80'i. Çok zeki, teknik olarak mükemmel bir oyuncu." ifadelerini kullanırken;

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp; "Çarşamba günkü yenilgiden dersler çıkardık. Bugün cevap verme şansımızın olması güzel. İki taraf için de sert ve çekişmeli bir maç olacak. Sahada en iyisini verip bu sefer kazanmak istiyoruz." açıklamlarında bulundu.

MUHTEMEL ON BİRLER

Chelsea: Arrizabalaga | Alonso, Rüdiger, David Luiz, Azpilicueta | Kovacic, Jorginho, Kanté | Hazard, Giroud, Willian

Liverpool: Alisson | Alexander T.A., Van Dijk, Gomez, Robertson | Wijnaldum, Keita, Milner | Salah, Firmino, Mane