Cenk Tosun attı, Everton kazandı – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    attı, kazandı

    Cenk Tosun attı, Everton kazandı

    Ligin 7. hafta mücadelesinde , 'ta 'ı ağırladı.

    ekiplerinden , milli oyuncu 'un sonradan oyuna girip gol attığı maçta 'ı 3-0 mağlup etti.

    Ligin 7. hafta mücadelesinde Everton, 'ta Fulham'ı ağırladı.

    İlk devresi golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Everton, 52. dakikada Gylfi Sigurdsson'ın kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sigurdsson, 56. dakikada ise ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.

    Son haftalardaki formsuzluğu nedeniyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun, 55. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil oldu. Milli oyuncu, 66. dakikada fileleri havalandırarak Everton'ı 2-0 öne geçirdi. 89. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Sigurdsson, Everton'ın sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

    Puanını 9'a çıkaran Everton, maç fazlasıyla 11'inci sıraya yükseldi. Fulham ise 5 puanla 16'ncı sıraya geriledi.

    ARSENAL MESUT'LA KAZANDI

    Öne çıkan diğer karşılaşmada, , Emirates Stadı'nda konuk ettiği Watford'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 yendi.

    Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 81. dakikada Craig Cathcart (kendi kalesine) ve 88. dakikada Türk asıllı Alman oyuncu 'den geldi.

    MANCHESTER CİTY MAÇ FAZLASIYLA LİDER

    Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan ise Etihad Stadı'nda ağırladığı Brighton & Hove Albion'ı ve 'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

    Bu sonuçların ardından Manchester City, 19 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Arsenal ise 15 puanla 5'inci sıraya yükseldi.

    1. 29.9.2018 19:57
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