Manchester United, Lig Kupası'ndan elendi
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    , Lig Kupası'ndan elendi

    Manchester United, Lig Kupası'ndan elendi

    3. turunda , normal süresi 2-2 biten mücadelede 'ye penaltılarda 8-7 yenilerek turnuvaya veda etti.

    Kupanın 3. turunda, favori takımlardan , eski yıldız futbolcu 'ın çalıştırdığı Championship (2. Lig) ekiplerinden ile Stadı'nda karşılaştı.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, 3. dakikada 'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

    İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Derby County, 59. dakikada Harry Wilson ve 85. dakikada Jack Marriott'un ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Manchester United, 90+5'inci dakikada 'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve bu sonuçla biten mücadeleyi penaltılara taşıdı.

    Penaltı atışları sonunda rakibini 8-7 yenen Deby County, üst tura yükseldi.


    (Frank Lampard'ın çalıştırdığı Derby County futbolcuları büyük sevinç yaşadı)

    Manchester United'da kaleci , 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Öte yandan, turnuvanın diğer favorilerinden ise deplasmanda karşılaştığı Oxford United'ı Gabriel Jesus, Riyad Mahrez ve Philip Foden'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

    1. 26.9.2018 08:32
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