Liverpool 6'da 6 yaptı – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    6'da 6 yaptı

    Liverpool 6'da 6 yaptı

    ekiplerinden , konuk ettiği Southampton'ı 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

    Ligin altıncı hafta mücadelesinde, zirve iddiasıyla sezona başlayan , Anfield Stadı'nda Southampton'ı konuk etti.

    Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Liverpool, 10. dakikada Wesley Hoedt (kendi kalesine), 21. dakikada Joel Matip ve 45+3'üncü dakikada yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

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    Öne çıkan diğer karşılaşmada , deplasmanda 'yi 5-0'la geçti. Manchester City'nin gollerini , Bernardo Silva, ve Riyad Mahrez (2) kaydetti.

    MANCHESTER UNİTED EVİNDE PUAN KAYBETTİ
    Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen ise Stadı'nda konuk ettiği Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldı.

    Manchester United, 18. dakikada Fred'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Wolverhampton ise 53. dakikada Joao Moutinho'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden puanla ayrıldı.

    Öte yandan, beyin kanaması geçirmesinin ardından yeniden sağlığına kavuşan Manchester United'ın efsanevi teknik direktörlerinden , karşılaşmayı tribünden takip etti.

    Çıktığı 6 lig maçını da kazanan Liverpool, puanını 18'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Manchester City 16 puanla ikinci sırada yer alırken, Manchester United ise 10 puanla 5'inci sırada kaldı.

    1. 22.9.2018 20:42
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