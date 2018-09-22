Ligin altıncı hafta mücadelesinde, zirve iddiasıyla sezona başlayan Liverpool, Anfield Stadı'nda Southampton'ı konuk etti.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Liverpool, 10. dakikada Wesley Hoedt (kendi kalesine), 21. dakikada Joel Matip ve 45+3'üncü dakikada yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

MANCHESTER CİTY'DE İLKAY GÜNDOĞAN AĞLARI SARSTI

Öne çıkan diğer karşılaşmada Manchester City, deplasmanda Cardiff City'yi 5-0'la geçti. Manchester City'nin gollerini Sergio Agüero, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan ve Riyad Mahrez (2) kaydetti.

MANCHESTER UNİTED EVİNDE PUAN KAYBETTİ

Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Manchester United ise Old Trafford Stadı'nda konuk ettiği Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldı.

Manchester United, 18. dakikada Fred'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Wolverhampton ise 53. dakikada Joao Moutinho'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden puanla ayrıldı.

Öte yandan, beyin kanaması geçirmesinin ardından yeniden sağlığına kavuşan Manchester United'ın efsanevi teknik direktörlerinden Alex Ferguson, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Çıktığı 6 lig maçını da kazanan Liverpool, puanını 18'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Manchester City 16 puanla ikinci sırada yer alırken, Manchester United ise 10 puanla 5'inci sırada kaldı.