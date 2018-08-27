Tottenham, Manchester United'ı 3 golle geçti – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Tottenham, 'ı 3 golle geçti

    Tottenham, Manchester United'ı 3 golle geçti

    'in 3. haftasında Tottenham, deplasmanda 'ı 3-0 yendi. İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham, Manchester United deplasmanından 3-0 galip ayrıldı

    Ligin 3. haftasında ile Tottenham, Stadı'nda karşılaştı.

    Tottenham, ilk devresi 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle galibiyete ulaştı. Konuk takım, 50. dakikada , 52 ve 84. dakikalarda Lucas Moura'nın attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

    Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan Tottenham 9 puana yükselirken art arda 2. yenilgisini yaşayan Manchester United ise 3 puanda kaldı.

    1. 28.8.2018 00:10
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