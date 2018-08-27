Tottenham, Manchester United'ı 3 golle geçti
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham, deplasmanda Manchester United'ı 3-0 yendi. İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham, Manchester United deplasmanından 3-0 galip ayrıldı
Ligin 3. haftasında Manchester United ile Tottenham, Old Trafford Stadı'nda karşılaştı.
Tottenham, ilk devresi 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle galibiyete ulaştı. Konuk takım, 50. dakikada Harry Kane, 52 ve 84. dakikalarda Lucas Moura'nın attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan Tottenham 9 puana yükselirken art arda 2. yenilgisini yaşayan Manchester United ise 3 puanda kaldı.
- 28.8.2018 00:10
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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