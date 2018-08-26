Roman Abramovich, 2003'te satın aldığı ve dünyanın en başarılı kulüplerinden biri haline getirdiği Chelsea'yi 2 milyar Sterlin karşılığında satmaya hazırlanıyor.

İngiltere basınından Sunday times'ın haberine göre; Roman Abramovich, Chelsea kulübüne değer biçilmesi için ABD bankası Raine Group ile anlaştı. ABD şirket, ilk incelemeleri sonrasında kulübün değerini 2 milyar Sterlin olarak belirledi.

Raine Group, daha önce de Manchester City'nin China Media Capital'den aldığı 265 milyon Sterlin'lik yatırım için aracılık görevini üstlenmişti.

Geçtiğimiz hafta içinde Chelsea'nin rakiplerinden Liverpool için de 2 milyar Sterlik'lik teklif yapıldığı iddia edilmişti.

İNGİLTERE'NİN EN ZENGİN ADAMINDAN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ!

Roman Abramovich'in sene başında 21 milyar Sterlin'lik serveti ile İngiltere'nin en zengin adamı olarak gösterilen Jim Ratcilffe'den gelen 2 milyar £'lik teklifi reddettiği biliniyor.

Roman Abramovich'in kulübü satmak yerine Manchester City'nin yaptığı gibi hisse karşılığı yatırım almak amacı güttüğüne dair de gelen bilgiler mevcut.

TRANSFERE ENGEL YOK!

Tüm bu satış dedikodularına rağmen Abramovich'in önümüzdeki transfer dönemlerinden hiçbir kesintiye gitmeyeceği ve kadroyu güçlendirmeye devam edeceği gelen bilgiler arasında.

Abramovich dönemindeki 14. teknik direktör olan Maurizio Sarri'nin Premier Lig şampiyonluğuna ulaşabilmesi için Rus iş insanının hiçbir geri adım atmayacağı ifade ediliyor.

DEVRAN DÖNDÜ!

Roman Abramovich, 2003'te Chelsea'yi satın aldıktan sonra yaptığı yatırımlar ile Londra ekibini İngiltere'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi haline getirmişti. Ancak Manchester City ve Paris Saint Germain ile futbola giriş yapan Arap sermayesi, Abramovich'in Chelsea'sini gölgede bırakmıştır.

Manchester United, Barcelona ve R. Madrid gibi rakipleriyle de pazarlama açısından rekabet edemeyen Chelsea, eski günlerdeki mali üstünlüğünü koruyamamıştı.

Tottenham Hotspur'un stadını yenilemesi sonrası, Chelsea'nin de Stamford Bridge'i yenilemeye gideceği ve 500 milyon Sterlin karşılığında stat kapasitesini 60 bine çıkartacağı iddia ediliyor. Stat yenilenirken kulübün maçlarını Arsenal ve Tottenham'ın yaptığı gibi Wembley'de oynaması bekleniyor.