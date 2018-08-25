ManU’ya Zidane – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’ya Zidane

    <a href="/index/manu?id=c887232f-5138-4481-9987-cbfa89ff802b" class="" rel="tag">ManU</a>’ya Zidane

    2016'dan bu yana 'ı çalıştıran ve ne 'ni ne de Premier Ligi kazanan ile yollar ayrılabilir.

    döneminde istediği oyuncuları kadrosuna katamayan Portekizli menajerin yönetimle arasının bozuk olduğu öğrenildi. 'nun lige 2-1'lik Leicester galibiyetiyle başlamasına rağmen 2. haftada Brighton'a 3-2 kaybetmesi bardağı taşırma noktasına getirdi.

    ÜÇ DEVLER LİGİ
    yönetimi, Mou'nun alternatifi olarak 'ı gözüne kestirdi. Pazartesi günü 'da yapılacak Tottenham maçını kaybetmesi halinde Mourinho ile yolların ayrılacağı konuşuluyor. ile 'ni üç kez üst üste kazanarak tarih yazan , geçen sezon sonunda ligde başarısız olması nedeniyle istifa etmişti. Şu anda boşta olan Fransız çalıştırıcı, Manchester'in başına geçmeye sıcak bakıyor.
    1. 25.8.2018
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