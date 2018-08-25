ManU’ya Zidane
2016'dan bu yana Manchester United'ı çalıştıran ve ne Şampiyonlar Ligi'ni ne de Premier Ligi kazanan Jose Mourinho ile yollar ayrılabilir.
ÜÇ DEVLER LİGİ
Manu yönetimi, Mou'nun alternatifi olarak Zinedine Zidane'ı gözüne kestirdi. Pazartesi günü Old Trafford'da yapılacak Tottenham maçını kaybetmesi halinde Mourinho ile yolların ayrılacağı konuşuluyor. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni üç kez üst üste kazanarak tarih yazan Zinedine Zidane, geçen sezon sonunda ligde başarısız olması nedeniyle istifa etmişti. Şu anda boşta olan Fransız çalıştırıcı, Manchester'in başına geçmeye sıcak bakıyor.
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
Yorum
serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Toplam 1
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K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
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Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
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